A Catania una casa adibita a centrale di spaccio, arrestato un 22enne

La polizia ha arrestato a Catania Antony Patrizio Nico Lentini di 22 anni. Il giovane è accusato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana.

Lentini è stato notato mentre usciva da uno stabile in viale Grimaldi e alla vista dei Falchi è tornato indietro, rientrando nel portone. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di una chiave di un appartamento, adibito a centrale dello spaccio.

In particolare sono stati rinvenuti e sequestrati 4 chilogrammi di marijuana, suddivisa in tre involucri sottovuoto contenenti rispettivamente 3 kg, 570 grammi e 190 grammi, nonchè materiale per il confezionamento e la pesatura della sostanza, tra cui una bilancia professionale di grandi dimensioni. (ITALPRESS)

