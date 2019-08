Incendio nel terreno del presidente Musumeci, danni alle coltivazioni

In fiamme la campagna del presidente della Regione, Nello Musumeci. Un incendio è scoppiato nella notte nelle coltivazioni che si trovano a Militello. Sono in corso verifiche dei danni, ancora non quantificati. Accertamenti verranno eseguiti anche per scoprire l'origine delle fiamme.

Nei giorni scorsi, dopo l'ondata di incendi dolosi che ha messo in ginocchio varie zone della Sicilia, Musumeci ha molto attaccato i piromani annunciando anche una dura reazione della Regione.

