Incidente nel Catanese, muore sul colpo una 22enne

Ennesimo incidente macchia le strade del Catanese. A perdere la vita una ragazza di 22 anni, Ashsana Buremi di Aci Castello. La giovane era a bordo di una moto di grossa cilindrata in compagnia di un ragazzo di 25 anni quando si è schiantata contro un albero sulla strada che collega Aci Sanfilippo ad Aci Castello. La 22enne è morta sul colpo mentre il ragazzo è stato trasferito al Policlinico di Catania e non sarebbe in pericolo di vita.

In corso le indagini dei carabinieri di Aci Catena per ricostruire la dinamica dell'incidente e le cause dell'impatto.

L'articolo completo di Concetta Rizzo e Orazio Caruso nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE