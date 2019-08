Brucia il Parco dell'Etna: roghi a Santa Maria di Licodia

Brucia il Parco dell’Etna nel territorio di Santa Maria di Licodia, nell’area delle Vigne. A rischio decine di edifici e residenze di villeggiatura ieri pomeriggio. Sono state distrutte decine di ettari di terreno di verde macchia mediterranea.

Il fuoco si è propagato velocemente e due case sono state messe in sicurezza in via precauzionale. Sul posto i vigili

del fuoco dei distaccamenti di Paternò e di Adrano che hanno lavorato per 4 ore, domando l’incendio e bonificando l’area.

