Infermiera inseguita dai randagi al Policlinico di Catania, la denuncia del Nursind

Un'infermiera del Policlinico universitario di Catania è stata inseguita da un branco di una decina di cani. Lo denuncia il Nursind che ha ricevuto formale segnalazione dalla lavoratrice sull'episodio accaduto il 16 agosto scorso. Per fortuna e solo per puro caso non è accaduto il peggio. Il segretario aziendale del Nursind, Marco Di Bartolo, ha scritto a prefettura, vigili urbani, Asp e azienda per chiedere un intervento urgente e per adottare le contromisure a tutela dei cittadini e dei lavoratori.

«Già con reiterate segnalazioni nei mesi passati, mai riscontrate - dice il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - ho informato gli uffici competenti dell’Asp 3 sul serio problema dei randagi, che in branco indisturbati all’interno del presidio ospedaliero Rodolico aggrediscono utenti e lavoratori. La situazione è ormai di grave pericolo. Numerose le segnalazioni da parte di dipendenti che ogni sera a fine turno sono ostaggio degli animali che impediscono il raggiungimento delle proprie autovetture. Tra l’utenza ricordiamo che ci sono anche bambini e donne in gravidanza. Chiediamo vista l’urgenza un intervento urgente per scongiurare il peggio».

