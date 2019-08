Etna, nuove emissioni di cenere dal cratere di nord-est

Una nuova emissione di cenere dall’Etna è stata registrata dall’osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania. In particolare si osserva una emissione di cenere dal cratere di nord-est, visibile dalle telecamere di sorveglianza. Il fenomeno sembra correlato a crolli delle pareti interne.

L’emissione di cenere avviene ad intermittenza: a tratti è pulsante ed abbondante, colorando di marrone scuro il pennacchio gassoso emesso dal vulcano. In altri momenti, la cenere è emessa in minori quantità, ma in modo abbastanza continuo, diluendosi rapidamente nel pennacchio gassoso.

Il materiale ricade prevalentemente in prossimità dell’area craterica sommitale. Il materiale a granulometria minore tende a galleggiare nel pennacchio, distribuendosi sopra i quadranti occidentali dell’Etna ad un’altezza stimata di circa 4 mila metri di quota. L’ampiezza media del tremore vulcanico mostra deboli fluttuazioni intorno a valori bassi. AGI

