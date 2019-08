Soccorso sull'Etna. Una coppia di turisti intorno alle 19.00 è stata recuperata nella zona di Piano Provenzana da una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Riposto.

Marito e moglie erano in difficoltà perché, stando a una ricostruzione dei soccorritori, la donna non era più in grado di proseguire il percorso a causa di problemi nei movimenti causati da dolori a una gamba.

© Riproduzione riservata