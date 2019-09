Rischio allagamenti a Catania, i cittadini lanciano l'allarme

In che condizioni si trova il sistema di caditoie e l'intero apparato per il deflusso delle acque piovane nella zona industriale di Catania? Se lo chiede il comitato Romolo Murri, che, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, chiede ora un piano di interventi straordinario per evitare che il periodo autunnale, carico di piogge, si traduca in decine di strade trasformate in laghetti, slarghi con le auto bloccate sullo specchio d’acqua e aziende costrette a chiedere l'intervento dei vigili del fuoco.

Una domanda che ogni anno, con la fine del periodo estivo, si pongono i migliaia di pendolari che quotidianamente raggiungono un'area che da Pantano D'Arci arriva fino all'Oasi del Simeto.

"La bomba d'acqua di questi ultimi giorni è un campanello d'allarme che va preso nella giusta considerazione. In questo contesto l'amministrazione comunale sta già intervenendo sulla pulizia dei tombini nelle principali strade di Catania; ma nella zona industriale adesso cosa si sta facendo? - dice Vincenzo Parisi - E' vero che le competenze di questa parte della città non ricadono solo su Palazzo degli Elefanti ma ciò non rappresenta un buon motivo per lasciare che, durante ogni ondata di maltempo, residenti e imprenditori si ritrovano da soli a gestire un’emergenza più grande di loro".

