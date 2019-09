Un furgone si è ribaltato sulla Tangenziale Ovest di Catania, in direzione Messina. L’incidente autonomo al km 18,700, in prossimità dello svincolo Zona Industriale Nord. Non risultano feriti.

Il traffico è provvisoriamente bloccato. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco per la rimozione del mezzo, oltre al personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

