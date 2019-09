Catania, parcheggiatore abusivo arrestato per spaccio di droga

Un parcheggiatore abusivo è stato arrestato a Catania per spaccio di stupefacenti. L'uomo, 57 anni, è stato fermato dai carabinieri in flagranza di reato in via Auteri. Qui vendeva dosi soprattutto agli studenti universitari che le acquistavano dopo aver parcheggiato l'auto.

I militari, dopo averlo monitorato, all'ennesima vendita sono entrati in azione e hanno perquisito i luoghi dove aveva provato a nasconderla. Durante il controllo i carabinieri hanno rinvenuto tre dosi di marijuana già “steccata” nascoste all’interno di una grondaia in strada.

Estesa l’operazione anche all’abitazione dell’uomo, nascoste dentro un materasso, sono state rinvenute altre 10 dosi della medesima sostanza, il materiale necessario per il confezionamento, nonché 120 euro in contanti, provento dello spaccio.

Per l’arrestato in attesa del rito per direttissima sono stati disposti gli arresti domiciliari.

