Catania: ruba un cellulare, telefona alla moglie e "pretende" i soldi per restituirlo

Un 36enne catanese Luca Vassallo è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale per tentativo di estorsione.

I militari, transitando in via Cardinale Dusmet, sono stati attratti dall'atteggiamento di due uomini. Uno teneva in mano un cellulare che, come appreso dalla stessa vittima, un 24enne di Siracusa, aveva poco prima strappato alla donna in Piazza Borsellino, utilizzandolo per fare una telefonata alla moglie.

L’uomo ha poi minacciato la vittima dicendogli di essere un latitante e che, se non gli avesse dato del denaro, lo avrebbe “pestato a sangue”. L’equipaggio della gazzella ha recuperato il telefono restituendolo alla vittima ed arrestando l’estortore.

L’uomo è stato sottoposto all’obbligo di permanere in casa nelle ore notturne, all’obbligo di firma giornaliero e di permanenza nel comune di residenza, così come deciso dal giudice in sede di udienza di convalida.

