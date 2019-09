San Giovanni La Punta, furti in supermercati: fermate 4 persone

Quattro persone sono state fermate dai carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta, su disposizione della Procura della Repubblica di Catania, per furto aggravato in concorso. Si tratta di due donne, Angela Anais Fallica di 25 anni e Maria Grazia Giuffrida di 22 anni, per le quali è stata disposta la misura degli arresti domiciliari e due uomini, Agatino Eros Fallica di 20 anni e Biagio Andrea Giuffrida di 26 anni, per i quali è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

I destinatari del provvedimento, che risultano essere fratelli e sorelle, si erano resi responsabili di due furti avvenuti lo scorso 22 giugno e 6 luglio all’interno dello stesso negozio, all’interno del centro commerciale “I Portali”, gestito da un cittadino di origine cinese.

Il commerciante, in entrambi i casi, aveva notato la mancanza di merce dagli scaffali e si era rivolto ai carabinieri.

La visione dei filmati del sistema di videosorveglianza del negozio ha consentito agli investigatori d’individuare i quattro che nascondevano all’interno di borse la merce trafugata e che, quindi, uscivano velocemente, allontanandosi dal centro commerciale a bordo di una Fiat Punto di proprietà di Angela Anais Fallica.

