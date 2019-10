Fermato corriere con 6 chili di droga a Catania: avrebbe fruttato oltre 600 mila euro

Un corriere calabrese, Rocco Novella di 37 anni, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa mentre trasportava un grosso quantitativo di cocaina a bordo della sua auto.

L'uomo, a bordo di una Renault Megane, è stato fermato in viale Kennedy dopo che, visto il posto di blocco, aveva tentato di eludere i controlli svoltando in una strada adiacente. I carabinieri, sapendo che quella strada era senza uscita, hanno seguito l'auto. Novella ha tentato una inversione di marcia ma è stato fermato dai militari che hanno perquisito la vettura trovando, nascosti sotto il parabrezza, all’interno del vano motore, 5 panetti di cocaina pura per un totale di 6 chilogrammi. La droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato 600 mila euro.

Sono in corso degli approfondimenti investigativi per comprendere il ruolo del corriere e il canale di approvvigionamento della droga da parte della criminalità organizzata etnea. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza.

© Riproduzione riservata