Incidente sulla tangenziale di Catania, tir si ribalta

Incidente stradale intorno alle 3,30 di questa mattina sulla tangenziale di Catania, poco prima dell’uscita per l’aeroporto Fontanarossa.

Un mezzo pesante, che procedeva in direzione Messina, si è ribaltato invadendo la carreggiata opposta. In quel momento l'asfalto era viscido a causa dell'abbondante pioggia della notte. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118, la polizia stradale che sta accertando le cause dell'incidente e i vigili del fuoco. È stata chiusa una carreggiata.

Intorno alle 8 si registravano lunghe code su entrambe le carreggiate.

© Riproduzione riservata