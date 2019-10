Catania, fugge con l'auto rubata: arrestato dopo un rocambolesco inseguimento

Ruba una'auto Fiat Panda nella zona di via Vittorio Emanuele, a Catania, ma l’antifurto satellitare segnala lo spostamento dell'auto e vengono avvertiti i carabinieri.

L'auto è stata localizzata in corso Indipendenza e il ladro, per sottrarsi all’arresto, è fuggito speronando anche una gazzella. I carabinieri lo hanno accerchiato e fermato in via Eugenio Barsanti ma l'uomo è uscito dall'auto ed è fuggito a piedi ma è stato poco dopo bloccato e ammanettato. Un carabiniere è rimasto lievemente ferito.

L’uomo è stato identificato: si tratta del 23enne Luigi Sicurella. In auto con lui c'erano due minorenni, di 14 e 17 anni, che, però, non lo hanno seguito nel suo tentativo di fuga a piedi e sono stati soltanto denunciati per furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

A Sicurella, che prima era stato trattenuto in camera di sicurezza, in occasione del rito direttissimo è stato imposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

