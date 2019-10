La neomelodica catanese denunciata: "Ho chiuso la bottega per il reddito di cittadinanza"

"Una volta che avevo il reddito di cittadinanza perchè dovevo lavorare. Quindi ho chiuso la bottega e ho presentato la richiesta all'Inps. Cosa devo fare in una bottega se ho i soldi del reddito di cittadinanza. Sarebbe stata una truffa se li avessi percepito continuando a lavorare in bottega". Sono le parole di Agatina Arena che ha rilasciato oggi un'intervista a "Mattino Cinque".

La cantante neomelodica è stata denunciata alcuni giorni fa a Catania, insieme a due familiari, per truffa aggravata per aver registrato un album con il reddito di cittadinanza. Dal luglio scorso percepiva 709 euro di reddito di cittadinanza ma durante i controlli a Librino, la polizia ha scoperto un minimarket, gestito dalla donna con i familiari, con cartelloni pubblicitari sui quali era raffigurata una donna che pubblicizzava il "Primo lavoro discografico - Nuovo album in uscita ai primi di novembre".

Sui suoi brani, ancora in vendita su alcune piattaforma, Agatina risponde: "Non lo so a chi vanno i soldi, non li ho messi io in vendita, i soldi non vanno certamente a me. Un mio amico, che sta investendo su di me, ha pagato le incisioni di due brani; lui mi aiuta con la musica, io, invece, devo mantenere i miei figli".

"I soldi del reddito di cittadinanza non mi sono serviti per incidere il cd - ha precisato Agatina Arena - perchè il primo singolo l'ho inciso a febbraio e invece il reddito l'ho preso a luglio".

