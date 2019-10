Incidente di Belpasso, al via i lavori di manutenzione sulla Statale 121

Dopo la strage di Belpasso in cui quattro giovani di Adrano sono morti, si cerca di correre ai ripari con la massima urgenza. Sono stati avviati e si concluderanno tra un anno, infatti, rilevanti lavori per migliorare la percorribilità della Strada provinciale 201, in territorio di Mineo. Gli interventi di manutenzione straordinaria consistono nella sistemazione del piano viabile e comprendono anche la pulitura dei fossati laterali e la posa in opera di un tratto di barriera metallica di sicurezza, oltre alla realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale.

L’intervento è stato finanziato con fondi “Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto per il Sud) risorse F.S.C. 2014/2020”. Il sindaco di Belpasso, Daniele Motta ha commentato: “Esprimiamo apprezzamento per la tempestività con la quale si affrontano i problemi di viabilità sulla SS 121, che saranno oggetto della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza, convocato dal prefetto Claudio Sammartino lunedì prossimo, dopo la strage di qualche giorno fa che ha provocato quattro vittime. Da parte nostra siamo pronti a condividere tutte le iniziative che possano garantire l’innalzamento dei livelli di sicurezza sulla strada e intervenire concretamente, se autorizzati, in termini di prevenzione e repressione, considerato che la SS 121 non è di nostra competenza. Pieno sostegno istituzionale, infine, all’interrogazione urgente presentata al governo regionale dai deputati Giuseppe Zitelli e Giovanni Bulla, con la quale si chiede un tempestivo intervento strutturale sulla strada statale, a cominciare dalla illuminazione in prossimità degli svincoli, che è sottoposta ad un sempre più intenso transito, in qualsiasi ora, per la presenza di attività economiche e per gli spostamenti da e per l’area metropolitana di Catania”.

