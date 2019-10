Droga, deve scontare oltre 5 anni di carcere: in manette un 68enne di Catania

Doveva scontare una pena di 5 anni, 5 mesi e 22 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti. Il catanese Roberto Illuminato, 68enne, è stato raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria – Ufficio Esecuzioni Penali.

L'uomo è stato ritrovato per strada a Reggio, in via Caduti del Lavoro. L'uomo ha una condanna per aver partecipato all’associazione di stampo mafioso “Santapaola”, legata al gruppo Picanello, e per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. È stato arrestato dalla polizia.

© Riproduzione riservata