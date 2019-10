"Belpasso...350 dopo Malpasso", al via l'esercitazioni antisismiche

Prende il via l'esercitazione organizzata dal Comune di Belpasso e dalla Protezione Civile comunale sul rischio sismico e vulcanico. L'iniziativa dal titolo "Belpasso...350 dopo Malpasso: 1669/2019", da oggi, venerdì 25 ottobre, a domenica 27 ottobre prevederà simulazioni con il susseguirsi di significativi eventi sismici con conseguente crollo di vecchie strutture di edilizia popolare, lesioni di alcune strutture scolastiche e danni al patrimonio artistico e architettonico della città di Belpasso e, nel contempo, la formazione di una frattura eruttiva, con successiva fuoriuscita di lava, nei pressi di Monte Elici, tra Monte Sona e Monte San Leo.

L'esercitazione è organizzata con il patrocinio del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, in collaborazione con gli Enti e le Organizzazioni territoriali di volontariato, ha lo scopo di testare la macchina dei soccorsi in vista di un evento d'emergenza sismico - vulcanico. Data però l'allerta meteo rossa alcune simulazioni non verranno effettuate.

Imponente l'organizzazione. Come da protocollo verrà adottato il metodo "Augustus" e costituito il COC (Centro Operativo Comunale) presso la sede COM (Centro Operativo Misto) al quale tavolo presiederanno il sindaco con i vertici degli Enti e delle Organizzazioni chiamati a operare in emergenza, verranno allestiti i campi d'accoglienza che ospiteranno gli sfollati.

Saranno mobilitate 600 persone, tra soccorritori, popolazione scolastica e cittadini. Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, la Misericordia di Belpasso, il Gruppo Volontari Cinofili acesi, i volontari di Protezione Civile Comunale, metteranno in campo le proprie competenze risolvendo con sinergia le problematiche che si verificheranno.

Verrà così testato il piano comunale di Protezione Civile e il coordinamento delle forze in campo.

© Riproduzione riservata