Blitz antidroga a Catania: sequestrati 1,5 chili di cocaina, conviventi in manette

Una coppia, Pietro Napoli di 50 anni e la coetanea Rosetta Raciti sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Fontanarossa per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno notato, nel quartiere Zia Lisa, un eccessivo viavai di persone dalla loro abitazione, soprattutto di giovani, e ieri sera hanno deciso di farvi irruzione. La donna è corsa in veranda per prendere e lanciare dalla finestra una scatola di scarpe che è stata recuperata dai carabinieri che erano per strada: conteneva circa 1,5 chili di cocaina, suddivisa in un panetto e diverse buste in cellophane.

Trovato e sequestrato tutto il materiale utilizzato dagli spacciatori per tagliare, dosare e confezionare la droga da commercializzare. La droga sequestrata, immessa ne mercato a dettaglio, avrebbe potuto fruttare tra i 120 e i 150mila euro.

L’uomo è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza, mentre la donna attenderà la direttissima agli arresti domiciliari.

