Università di Catania, revocata la sospensione all'ex rettore: è stop a concorsi

Revocata dal Tribunale del riesame di Catania, ma con limitazioni, la sospensione dell’esercizio da un pubblico ufficio emessa dal Gip nei confronti dell’allora rettore Francesco Basilie in qualità indagato, in concorso, su presunti concorsi truccati dalla locale Procura distrettuale, su indagini della Digos della Questura.

I giudici hanno disposto che il prof. Basile possa tornare alla sua attività professionale nell’ateneo, ma non possa fare parte di commissioni di concorsi universitari né di quelli per l'abilitazione alla professione. Il Tribunale del riesame ha accolto la richiesta in subordine avanzata dai legali dell’ex rettore, l’avvocato Attilio Floresta e il prof. Angelo Pennisi.(ANSA).

