Ruba carburante dagli autobus Ast, un arresto a Ramacca

Rubava carburante dai mezzi pubblici ma dopo varie denunce da parte degli autisti e un lavoro di osservazione del parcheggio degli autobus davanti al cimitero di Ramacca, i carabinieri hanno sorpreso e arrestato il 54enne Tommaso Bontorno.

La notte scorsa, i militari hanno notato una Renault Clio accostata ad un pullman ed un uomo intento nelle operazioni di travaso. Quest'ultimo è poi andato via e si è fermato nella stazione di servizio ENI sulla S.P. 25/1.

I carabinieri che lo avevano seguito lo hanno bloccato. L’uomo non ha saputo fornire spiegazione ai militari circa la presenza nel bagagliaio della sua auto di 7 bidoni pieni di carburante per un totale di circa 200 litri e pertanto, verificato anche che il pullman recava la forzatura dello sportello e del tappo d’accesso al serbatoio, è stato arrestato e come disposto dall’Autorità Giudiziaria posto agli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata