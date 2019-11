Scippo in via Gisira a Catania, denunciati due 17enni

Denunciati dalla Polizia due catanesi di 17 anni perché ritenuti responsabili di furto con strappo in concorso. La vittima, un medico in pensione di 72 anni, mentre, in compagnia di due amiche, si recava in una pizzeria di via Gisira è stata avvicinata alle spalle dai due che abilmente le hanno scippato la borsa per poi darsi alla fuga.

La donna, messasi ad urlare, ha attirato l’attenzione di un vigilante che, oltre ad inseguire uno degli scippatori, ha chiamato il 112 consentendo l’intervento sul posto di una pattuglia dell’Arma. Bloccato uno dei minorenni nella vicina piazza Federico di Svevia e recuperata la borsa, lanciata in terra dal malvivente durante la fuga, i militari, grazie anche alla preziosa testimonianza della donna e del vigilante, sono riusciti ad individuare anche il secondo rapinatore, rintracciato in casa con ancora in dosso i vestiti utilizzati durante il furto.

La vittima, seppur dolorante ad una mano, dopo le cure ricevute dal personale del 118 intervenuto sul posto, ha preferito non recarsi in ospedale.

