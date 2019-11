Incidenti mortali in poche ore, due vittime tra Gravina e Catania

Due incidenti mortali registrati in poche ore in provincia di Catania. A Gravina di Catania, il 62enne Salvo Parisi ha perso la vita nello scontro tra il suo scooter e un'auto in via Gramsci. Ancora poco chiara la dinamica dello scontro. L'uomo è deceduto poco dopo l'arrivo al Policlinico.

A Catania, invece, la vittima è stata un 88enne. Dopo lo scontro tra i due mezzi, una eliambulanza ha trasportato l'anziano al Cannizzaro in gravissime condizioni. L'uomo è però morto poco dopo.

