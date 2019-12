Cade mentre si allena con la moto da cross, tragico incidente a Belpasso

Tragedia a Belpasso. Ieri pomeriggio, all'interno del crossodromo di contrada Mauta - Ficuzza, ha perso la vita un uomo di 54 anni Carmelo Barone, originario di Augusta. Ancora in corso le indagini dei carabinieri sulla dinamica dell'incidente.

Appassionato di motocross, Barone sembra si sia recato in pista per allenarsi. La disgrazia sarebbe avvenuta tra le 13.30 -13.45. Dai primi accertamenti sembrerebbe inoltre che l'uomo, al momento dell'incidente, fosse impegnato in alcune acrobazie. Non è chiaro ancora se fosse da solo o in compagnia.

L'articolo completo di Orazio Caruso nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE