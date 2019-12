Catania, trovato un chilo e mezzo di marijuana nel vano ascensore del condominio

Un 35enne catanese, Domenico Amato, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Fontanarossa per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L'uomo, osservato mentre piazzava in cambio di denaro le diverse dosi di stupefacente, è stato bloccato e trovato in possesso di 130 grammi di marijuana, 8 grammi di crack e 3 grammi di cocaina, nonché 200 euro in contanti presumibilmente incassati dalla pregressa vendita degli stupefacenti.

I militari, estendendo la perquisizione anche alle parti in comune dell’area condominiale, hanno trovato e sequestrato circa 1,5 chili di marijuana, nascosta all’interno del vano ascensore.

Amato, in attesa della direttissima, è agli arresti domiciliari.

