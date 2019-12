Belpasso, nasconde nel casolare un fucile illegale e munizioni: arrestato

Un 57enne di Belpasso, Antonino Mantineo è stato arrestato per detenzione di armi clandestine e relativo munizionamento.

Durante un controllo dei carabinieri di Paternò, insieme allo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, nelle zone rurali della provincia etnea, finalizzate alla ricerca di armi e droga, i militari sono entrati nella proprietà del 57enne, in contrada Pezza del Medico, perquisendola e trovando un fucile tipo doppietta calibro 12 con la matricola resa illeggibile, 32 cartucce marca remington calibro 12 a pallettoni e una cartucciera.

Il fucile, in ottimo stato di conservazione, nei prossimi giorni sarà inviato agli esperti del R.I.S. di Messina per essere sottoposto ad esami di natura tecnico-balistici che potrebbero stabilirne l’eventuale utilizzo in azioni criminali.

Mantineo, assolte le formalità di rito, è stato condotto agli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata