Catania, fermato in auto con 200 chili di agrumi rubati

Aveva rubato 200 chili di agrumi e li aveva caricati in auto ma è stato sorpreso dai carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale. È stato arrestato per furto aggravato Angelo Vittorio, 57enne catanese.

L'equipaggio di una gazzella ha intercettato e bloccato in via San Giuseppe La Rena una Smart For Two che trasportava uno strano carico.

I militari, perquisendo l’abitacolo, hanno trovato tre grossi sacchi di plastica contenenti circa 200 chili di mandarini rubati poco prima al civico 25 della stessa strada.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

