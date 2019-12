Droga, cane fiuta marijuana in una scuola: scatta il sequestro

Alcune dosi di marijuana fiutate dal labrador Ivan, del nucleo cinofili di Nicolosi, sono state trovate da carabinieri nello zaino di uno studente di 17 anni e nella tasca dei jeans di una 18enne e un apparecchietto per triturare l'erba rinvenuto in tasca ad un altro studente maggiorenne. E' il bilancio di controlli antidroga di militari dell'Arma del comando provinciale in un liceo di Catania. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. (ANSA).

