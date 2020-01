Anziano rapinato in casa a Pedara, arrestati due minorenni

Carabinieri di Pedara hanno arrestato due ragazzi, di 15 e 16 anni, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni di Catania per rapina. I due sono stati condotti in altrettante comunità della provincia. Secondo l'accusa, sarebbero i giovanissimi banditi che il 13 novembre scorso, col volto travisato, hanno fatto irruzione nel cortile dell'abitazione di un 83enne e dopo avergli puntato una pistola in faccia lo hanno costretto a consegnargli 35 euro e il suo cellulare.

Uno dei due rapinatori è un lontano parente della vittima, che ha confessato il reato ai carabinieri facendo il nome del complice e facendo ritrovare l''arma': una pistola giocattolo. Ha spiegato di avere agito perché aveva bisogno di soldi e di avere venduto il cellulare per venti euro ad un extracomunitario, nei pressi della stazione ferroviaria di Catania.

