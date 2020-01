Furto di energia e resistenza a pubblico ufficiale, arrestato 54enne di Catania

Furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Di questo è accusato un 54enne di Catania arrestato dagli agenti di polizia del commissariato di Librino. L'uomo, che si trovava ai domiciliari, dopo il sequestro di una dose di marijuana dichiarata per uso personale, ha inveito contro gli agenti cercando lo scontro fisico

La polizia ha accertato che l’abitazione in cui viveva è di proprietà del Comune e che era stata occupata abusivamente e che era allacciata illegalmente alla rete elettrica dell’Enel. Il 54enne è stato anche segnalato all’Inps per valutare se ha i requisiti per continuare a percepire il reddito di cittadinanza.

Durante i controlli nel palazzo agenti del commissariato di Librino, grazie al fiuto del cane antidroga Sky, hanno trovato, nascoste tra le mura e gli infissi del palazzo centinaia di dosi di marijuana, il cui possessore non è stato però identificato. Denunciati in stato di libertà per furto aggravato di energia elettrica anche i condomini di quattro abitazioni.

