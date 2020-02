Catania, la Corte d'appello annulla la confisca da 200 milioni a Scinardo

Annullata la confisca di beni per 200 milioni di euro ritenuti riconducibili a Mario Giuseppe Scinardo. Lo ha disposto la Corte d'appello di Catania. La Dia aveva indicato l'imprenditore come persona vicina a Sebastiano Rampulla, boss di Mistretta, morto nel 2010, e fratello di Pietro, condannato per essere stato l'artificiere che ha confezionato l'ordigno della strage di Capaci.

I giudici hanno accolto la richiesta di annullamento avanzata dai legali dell'imprenditore, gli avvocati Giampiero Torrisi, Enzo Trantino e Francesco Antille. Tornano di proprietà di Scinardo numerose società e ditte individuali, circa 230 beni immobili, aziende agrituristiche e vinicole, impianti di calcestruzzo e circa 90 mezzi, tra camion, escavatori, trattori, mezzi agricoli ed autovetture di grossa cilindrata.

© Riproduzione riservata