Camporotondo Etneo e San Pietro Clarenza, 2 denunce per allaccio abusivo alla conduttura del gas

Un 42enne di Camporotondo Etneo ed un 73enne di San Pietro Clarenza sono stati denunciati dai carabinieri per furto aggravato. I militari, impegnati in un piano di controllo per la repressione dei reati, hanno effettuato, insieme al personale della “2Iretegas S.p.A.”, una serie di verifiche sulla rete di distribuzione del gas metano che asservisce i due paesi.

È emerso che i due denunciati avevano manomesso i contatori usufruendo del gas nelle proprie abitazioni, l’uno in via Nazionale di Camporotondo Etneo e l’altro in via Sottotenente Privitera di San Pietro Clarenza.

