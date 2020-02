Fidanzati spacciatori arrestati a Vizzini

Una coppia di incensurati, lui di 23 e lei di 21 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della Stazione di Vizzini per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari nel pomeriggio di ieri hanno fermato, ad un posto di controllo, lungo la SS 194 in località Fiumegrande, un'auto Opel Astra, condotta da un 26enne.

A bordo viaggiava anche una coppia di fidanzati. I militari hanno effettuato una perquisizione e il guidatore è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana, ragion per la quale è stato segnalato alla Prefettura di Catania quale “assuntore di sostanze stupefacenti” mentre, all’interno della borsa della donna, i carabinieri hanno trovato un involucro di carta stagnola contenente 50 grammi di marijuana e due dosi della medesima droga, già confezionate per la vendita al minuto.

