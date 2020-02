Palagonia, casa abbandonata usata come laboratorio per la droga: un arresto

Trasforma una casa abbandonata in un laboratorio per la trasformazione della droga. Carmelo Malgioglio, 52 anni, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti in un edificio di via Dell'Acqua.

Nel corso della perquisizione i militari, hanno rinvenuto e sequestrato circa 5 grammi di cocaina, in forma liquida, 4 flaconi di metadone, 1 bilancino elettronico di precisione e materiale utilizzato per il taglio ed il confezionamento della droga. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

