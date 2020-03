Minorenne vessava la madre per ottenere i soldi della droga: arrestato a Catania

Un 16enne è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Catania, per tentata estorsione aggravata e maltrattamenti in famiglia, commessi ai danni della madre di 39 anni.

È stata la donna a denunciare il figlio che, giornalmente, pur di ottenere il denaro dalla madre per comprare la droga, la minacciava, la colpiva con calci e pugni. La 39enne era stata costretta a ricorrere alla cure dei medici del pronto soccorso di un ospedale del capoluogo etneo.

Se la donna negava i soldi, il 16enne le danneggiava gli arredi di casa o, in alcuni casi, le impediva di accedervi.

Il minorenne è stato arrestato e condotto nell’istituto penitenziario minorile di Catania Bicocca.

