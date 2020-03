Coronavirus, due casi sospetti all'Asp di Catania: locali sanificati

Sono in corso accertamenti per due casi sospetti di coronavirus all'Asp di Catania. Il contagio riguarderebbe due dipendenti degli uffici centrali.

Sono state attivate immediatamente tutte le misure di sanificazione e contenimento previste, anche in armonia con le disposizioni specifiche per gli operatori sanitari. I due dipendenti sono nelle loro abitazioni e le loro condizioni di salute non destano preoccupazione. Non svolgono attività sanitarie e non sono adibiti a servizi di sportello o di contatto diretto con il pubblico.

La Direzione strategica è in sede e in piena operatività. Gli Uffici di diretta collaborazione sono attivi e stanno

coordinando le attività per l’implementazione di tutte le misure nazionali e regionali per il contenimento e il contrasto del diffondersi del Covid-19. Attivate inoltre modalità di lavoro agile.

© Riproduzione riservata