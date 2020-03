Coronavirus, a Catania sanificazione di strade e piazze

Proseguono le operazioni di bonifica, lavaggio e disinfezione di strade e piazze a Catania, come disposto dal sindaco Salvo Pogliese durante la riunione di giunta straordinaria per adottare tutte le azioni utili a garantire igiene e sanificare tutte le zone della città per far fronte all’emergenza Covid-19.

A curare le operazioni su delega del sindaco è l’assessore all’Ecologia e ambiente Fabio Cantarella che segue le attività

programmate con la dirigenza comunale e messe in atto da personale dell’ufficio comunale disinfezione, di Multiservizi e delle aziende Energeticamente e Dusty. Sono più squadre attrezzate con compiti diversi, incaricate di lavare e disinfettare gli oltre seicento chilometri di strade cittadine.

La squadra dell’ufficio comunale disinfezioni opera con due mezzi dotati di «cannone» con gittata sino a 150 metri (il

prodotto utilizzato è a base di dimetilalchil benzil ammonio cloruro innocuo anche per gli animali), capaci di raggiungere non soltanto la sede stradale, ma anche marciapiedi e muri. Sono attività che il personale comunale esegue di notte per evitare che la presenza di vetture in circolazione e pedoni possano interferire con l’attività di sanificazione.

Intanto è stata avviata, già dai giorni scorsi, un’attività straordinaria di detersione di strade e piazze cittadine, assegnata dal Comune alle ditte Dusty ed Energetica Ambiente, ricorrendo all’utilizzo di mezzi lavastrade.

