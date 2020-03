Coronavirus, a Catania 3 uomini dentro la cabina di un furgone: denunciati

Tre uomini a bordo del loro furgone erano seduti l'uno accanto all'altro, all’interno della cabina. Sono stati fermati questa mattina dai carabinieri della Stazione di Catania Piazza Verga, in ottemperanza alle disposizioni governative sul contenimento del virus Coronavirus.

Hanno dichiarato di essere usciti da casa per “raccogliere del ferro” privi di qualsiasi autorizzazione per poi rivenderlo. Sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria.

Sempre durante i controlli, un uomo, già noto alle forze dell'ordine, stava accompagnando in auto la coniuge a fare la spesa. Nella vettura c'erano anche due bambini. L’uomo, alle contestazioni dei militari sulla necessità di accompagnare la donna portando con sé i due bambini, ha risposto di non saper gestire da solo in casa i propri figli. Anche in questo caso sono scattate le denunce.

