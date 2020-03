A Catania altri due pazienti guariti dal coronavirus grazie a terapia sperimentale

Dopo una permanenza di qualche giorno nel reparto di Malattie infettive del presidio ospedaliero Garibaldi-Nesima, a seguito del successo delle terapie innovative di supporto con somministrazione combinata di Idrossiclorichina, Lopinar e Azitromicina grazie a procedure attivate dall’assessorato regionale alla Salute, sono stati dimessi altri due ricoverati per Covid 19. I due pazienti sono rientrati oggi nelle proprie abitazioni nel rispetto delle misure di sicurezza condivise con l’Azienda Sanitaria Provinciale.

A Catania sono 5 in totale i pazienti sottoposti a questa terapia e guariti. Due giorni fa altri tre pazienti erano guariti dopo essere stati ricoverati per qualche giorno nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Garibaldi-Nesima e curati con una terapia Tolicizumab. Si tratta di una 60enne, un 63enne e un 77enne dimessi lunedì scorso . I primi due pazienti non presentavano un quadro particolarmente complicato, mentre la situazione del 77enne appariva in un primo momento critica, viste le numerose patologie di cui soffriva l'uomo.

