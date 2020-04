Catania, violano le norme anti-coronavirus: 28 sanzioni, in 11 usciti per comprare droga

Elevate in totale 28 sanzioni per violazione delle norme anti-coronavirus. È accaduto a Catania dove in undici sono stati sorpresi ad acquistare droga - due di loro anche in pigiama - riportando la motivazione nell'autocertificazione.

Tre romeni, usciti dal carcere, sono stati sanzionati per essersi presentati in Commissariato, per essere sottoposti a provvedimenti giudiziari, senza rispettare le norme in materia di prevenzione Covid-19: erano arrivati insieme e senza alcuna cautela.

Una persona che nei giorni scorsi aveva autocertificato il falso è stato denunciato. Tre persone sono state indagate per resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a poliziotti per avere contestato il controllo. Complessivamente sono state contestate sanzioni per circa 40 mila euro.

