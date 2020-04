Coronavirus, terzo positivo a Giarre: è un donna di 90 anni

Accertato un nuovo caso di coronavirus a Giarre. Come riferito in un messaggio dal sindaco Angelo D'Anna, si tratta del terzo positivo al Covid-19. Si tratta di una donna di circa 90 anni già ricoverata in un ospedale catanese.

Il sindaco ha rassicurato la cittadinanza che già sono stati attivati tutti i protocolli di sicurezza. Inoltre ha fornito ulteriori notizie degli altri due casi risultati positivi nei giorni scorsi che adesso si trovano nelle proprie abitazioni sotto continuo controllo ed osservazione, in attesa di un altro tampone per verificare la negatività al Covid 19.

Ha poi lanciato un nuovo appello a rimanere a casa, a mantenere il distanziamento sociale ed uscire solo per casi di stretta ed urgente necessità.

"Abbiamo già attivato tutti i protocolli di sicurezza a garanzia della cittadinanza - ha detto il primo cittadino -. Migliorano le condizioni degli altri due casi risultati positivi nei giorni scorsi. Invito tutti a non abbassare la guardia e rispettare le regole del distanziamento sociale".

