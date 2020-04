Pedara, maltrattamenti e minacce a moglie e figlio: arrestato 46enne

Ha minacciato la moglie e ha tentato di strangolare il figlio 17enne. È accusato di maltrattamenti un 46enne di Pedara a cui è stato applicato dai carabinieri della Stazione locale l’allontanamento dalla casa familiare.

I militari sono stati avvisati dalla moglie dell'uomo, una 33enne, che ha raccontato in lacrime di essere stata minacciata con un coltello da cucina dal marito il quale aveva aggredito anche il figlio corso in suo aiuto.

Giunti al domicilio, l'uomo è stato immediatamente bloccato e disarmato. La donna ha riferito che non si trattava della prima aggressione subìta e che da tre anni l'uomo non perdeva occasione di mettere in atto, nei confronti suoi e del figlio, costanti vessazioni fisiche e psicologiche.

L'uomo è stato arrestato e sottoposto a regime domiciliare presso l’abitazione dei genitori in attesa dell’udienza di convalida del gip.

