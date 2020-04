Randazzo, nascondeva la droga negli slip: denunciato

Un 22enne è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Randazzo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il ragazzo, mentre si trovava a bordo di una Opel Astra guidata dal fratello, è stato fermato in via Duca degli Abruzzi da una pattuglia di militari impegnata in un servizio di controllo del territorio.

È stata effettuata una perquisizione sull'uomo ed è stata trovata all’interno degli slip indossati, una busta di cellophane con 60 grammi di marijuana.

I due, inoltre, sono stati sanzionati come previsto per aver violato il decreto per il contenimento epidemico da coronavirus.

