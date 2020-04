Cocaina nascosta nel contatore della luce, pusher arrestato a Catania

I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato Francesco Occhione, 29 anni, colto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari erano quasi certi dell'attività di spaccio avviata da Occhione, così hanno iniziato a pedinarlo, registrando diversi episodi in cui quest'ultimo effettuava consegne di droga, a bordo di uno scooter, direttamente a domicilio.

L'ultimo pedinamento ha condotto i carabinieri fino in in via Santa Marie della Catena, dove Occhione aveva consegnato della droga a tre clienti, che alla vista dei militari si sono dileguati per le vie vicine.

Il pusher è stato invece bloccato e perquisito. Nelle tasche aveva 130 euro, provento dello spaccio. Nella sua abitazione, invece, sono state trovare 20 dosi di cocaina, nascoste all’interno del vano che ospita il contatore elettrico.

L’arrestato, che tra l’altro è stato sanzionato per aver violato i divieti anti-coronavirus, si trova agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

© Riproduzione riservata