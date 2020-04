Baracca e barbecue nel bosco per festeggiare Pasqua, sanzionati ad Acireale

Si preparavano a festeggiare Pasqua e Pasquetta con gli amici senza curarsi però dei divieti imposti per il contenimento del coronavirus. Due giovani di 17 e 20 anni sono stati fermati dai carabinieri mentre stavano per costruire una baracca di rami e lenzuola e un barbecue in una zona boschiva di un fondo agricolo di proprietà di un Ente benefico nella frazione Pennisi di Acireale.

I due sono stati identificati e sanzionati e ai militari intervenuti su segnalazione del curatore del fondo agricolo allertato da vicini sulla presenza di una baracca abusiva, hanno confessato il motivo per cui erano in campagna "stavamo costruendo un rifugio per festeggiare la Santa Pasqua e la Pasquetta con un barbecue tra amici".

© Riproduzione riservata