Catania aiuta Catania, raccolti 340 mila euro grazie ad aziende e cittadini

A dieci giorni dal lancio della campagna di solidarietà Catania aiuta Catania, promossa dal sindaco Salvo Pogliese e dall’Amministrazione Comunale, sono stati raccolti 340 mila euro, grazie al contributo di circa 1.500 cittadini, aziende, organizzazioni e associazioni, per recapitare a domicilio un pacco spesa da destinare alle persone bisognose.

«Un risultato straordinario, superiore a ogni aspettativa - ha commentato il sindaco - il grande cuore dei catanesi ci sta permettendo di assistere concretamente migliaia di cittadini in difficoltà. In questi giorni abbiamo già consegnato circa 1.700 pacchi spesa con la protezione civile e la rete del volontariato e contiamo di proseguire anche nei prossimi giorni. Ricordo a chi volesse usufruirne di presentare la domanda entro le ore 12 di martedì 14 aprile, con le modalità indicate nel sito internet del Comune».

La raccolta fondi avviene tramite la piattaforma di crowdfunding https://www.gofundme.com/f/catania-aiuta-catania e con bonifici da effettuare sul conto corrente bancario IT43D0200816917000105890235 intestato a Comune di Catania, causale «Catania aiuta Catania». La campagna di solidarietà continuerà per tutto il mese di

aprile.

