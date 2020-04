Una maschera di Joker e una pistola in auto, giovane sanzionato a Paternò

I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò, durante un controllo, hanno fermato un ragazzo di 23 anni. Il giovane, fermato a bordo della sua Smart, è stato trovato in possesso di una dose di marijuana e i militari, nascosto sotto il sedile, hanno rinvenuto una maschera a metà tra quella di “Joker” e “Anonymous” ed una pistola a gas con il caricatore inserito. Il 23enne non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione su quanto ritrovato nella sua auto. Il giovane è stato sanzionato.

I carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Catania quali assuntori di droghe, anche tre persone perché trovate in possesso, a bordo delle rispettive auto, piccole quantità di sostanze stupefacenti.

In particolare un 30enne di Ramacca è stato anche denunciato per ricettazione, in quanto era stato fermato a bordo di una Peugeot 206 risultata rubata.

Perquisito, l'uomo aveva nascosto negli slip indossati una dose di crack e 25 grammi di marijuana.

