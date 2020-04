Coronavirus, mezzi della polizia sanificano le strade a Catania

La polizia di Catania ha utilizzato i mezzi speciali del X Reparto Mobile per la sanificazione delle strade. D’intesa con il Comune sono state programmate delle giornate in cui si procederà alla sanificazione del territorio con i mezzi idranti in dotazione del reparto, che sono stati riadattati per effettuare questo servizio.

E già nella notte tra sabato e domenica è cominciata l'attività che ha interessato il centro storico da piazza Duomo a piazza Stesicoro, piazza Roma, piazza Cavour, corso Sicilia fino ad arrivare al lungomare. "È sicuramente una iniziativa - spiega la questura di Catania - che evidenzia come la polizia di Stato possa essere al servizio dei cittadini in ogni modo. Nell’occasione gli uomini e i mezzi del X Reparto Mobile di Catania hanno offerto un servizio che, come si vede nelle immagini, in un periodo di emergenza sanitaria come quello che stiamo attraversando, è stato e sarà utilissimo per la nostra città".

