Sigonella, l'Aeronautica Militare dona oltre 2mila euro alla Caritas di Catania

Un aiuto in un momento di emergenza non solo sanitaria ma, per molte famiglie, anche finanziaria. Per questo motivo il personale dell’Aeronautica Militare di Sigonella ha indetto una raccolta fondi in favore della Caritas Diocesana di Catania che sta lavorando senza sosta per aiutare i numerosi bisognosi fornendo loro generi alimentari di prima necessità.

Attraverso l'iniziativa sono stati raccolti in totale 2300 euro. Il direttore della Caritas Don Piero Galvano, ha espresso i suoi più sentiti ringraziamenti in favore del colonnello Gianluca Chiriatti (Comandante del 41° Stormo e dell’Aeroporto di Sigonella) e di tutto il personale dell’Aeronautica Militare auspicando che il gesto “traccia un solco che speriamo altri continuino a seguire”.

